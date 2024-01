Часы "судного дня" пробили 90 секунд до катастрофы

Часы "судного дня" остановились за 90 секунд до "конца света".



Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists.



"Вестник" сохраняет надежду и вдохновение, учитывая молодое поколение, которое возглавляет этот процесс", - сказала глава Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон.



По словам ученых, на такой пессимистичный подсчет повлияла война в Украине, а также ухудшение ситуации по сокращению ядерных вооружений, климатический кризис и повышение сложности технологий генной инженерии;



"Зловещие тенденции продолжают направлять мир к глобальной катастрофе. Война в Украине и широкая и растущая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят огромные средства на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая опасность ядерной войны из-за ошибок или просчетов", - сказано в сообщении.