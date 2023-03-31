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Часть экипажа захваченного пиратами судна в Гвинейском заливе пропала без вести
31.03.2023 20:08 Наталья Богинская

Часть экипажа захваченного пиратами судна в Гвинейском заливе пропала без вести

Пираты покинули датское судно под флагом Либерии, которое захватили 28 марта в Гвинейском заливе и забрали с собой некоторых членов экипажа. Другая часть команды находится в безопасном месте. Об этом пишет Reuters.

Владелец судна сообщил, что пятеро вооруженных людей атаковали танкер Monjasa Reformer под флагом Либерии в 200 км западнее порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. На борту находились 16 членов экипажа. В судоходной компании не уточнили, сколько моряков пропали без вести.

Впоследствии французский корабль нашел Monjasa Reformer возле Сан-Томе и Принсипи. Спасенные моряки здоровы и находятся в безопасности. Сообщений о повреждении корабля и его грузе не было.

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