



Часть экипажа захваченного пиратами судна в Гвинейском заливе пропала без вести

Пираты покинули датское судно под флагом Либерии, которое захватили 28 марта в Гвинейском заливе и забрали с собой некоторых членов экипажа. Другая часть команды находится в безопасном месте. Об этом пишет Reuters.



Владелец судна сообщил, что пятеро вооруженных людей атаковали танкер Monjasa Reformer под флагом Либерии в 200 км западнее порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. На борту находились 16 членов экипажа. В судоходной компании не уточнили, сколько моряков пропали без вести.



Впоследствии французский корабль нашел Monjasa Reformer возле Сан-Томе и Принсипи. Спасенные моряки здоровы и находятся в безопасности. Сообщений о повреждении корабля и его грузе не было.