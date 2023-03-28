



Датское судно в Гвинейском заливе захватили пираты, связи с экипажем нет

В Гвинейском заливе пираты захватили датское судно под флагом Либерии. Представитель судоходной компании Monjasa говорит, что корабль не выходит на связь. Об этом пишет Reuters .



Нефтехимический танкер стоял западнее порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго, когда на него напали пираты. По предварительным данным, 16 членов экипажа прячутся в одной из безопасных кают. Судном управляет принадлежащая Monjasa дубайская компания Montec Ship Management.



Montec уже сообщила о нападении в Центр морского сотрудничества под председательством Военно-морских сил Великобритании и Франции, отвечающих за безопасность в Гвинейском заливе.



По данным Совета Безопасности ООН, в последние годы Гвинейский залив стал глобальным очагом пиратства, хотя с 2021 года число случаев пиратства здесь возросло, поскольку национальные власти активизировали усилия по обеспечению безопасности при содействии иностранных военных кораблей.



Около года назад у берегов африканской страны Бенин в Гвинейском заливе пираты захватили нидерландский танкер и похитили 15 членов экипажа.

В 2020 году в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на судно Stevia, принадлежащее албанской компании, и захватили в плен экипаж.



Дания, имеющая обширные интересы в области коммерческого судоходства, отправила фрегат в залив в 2021 году для защиты судоходства, но в прошлом году фрегат был отозван после вторжения России в Украину.

