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ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды 25 единиц оружия
31.10.2022 15:56 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды 25 единиц оружия

Сегодня ЦАХАЛ вместе с полицией пресек попытку контрабанды оружия. 

Военнослужащие заметили подозреваемого возле пограничного забора в долине реки Иордан. Солдаты бросились в погоню за подозреваемым, задержав его с 25 единицами оружия, сообщает портал "Аруц Шева".

Еще один подозреваемый также был задержан по подозрению в пособничестве контрабандисту.

Подозреваемые и конфискованное оружие были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.

 

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