



ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды 25 единиц оружия

Сегодня ЦАХАЛ вместе с полицией пресек попытку контрабанды оружия.



Военнослужащие заметили подозреваемого возле пограничного забора в долине реки Иордан. Солдаты бросились в погоню за подозреваемым, задержав его с 25 единицами оружия, сообщает портал "Аруц Шева".



Еще один подозреваемый также был задержан по подозрению в пособничестве контрабандисту.



Подозреваемые и конфискованное оружие были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.



