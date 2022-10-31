ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды 25 единиц оружия
Сегодня ЦАХАЛ вместе с полицией пресек попытку контрабанды оружия.
Военнослужащие заметили подозреваемого возле пограничного забора в долине реки Иордан. Солдаты бросились в погоню за подозреваемым, задержав его с 25 единицами оружия, сообщает портал "Аруц Шева".
Еще один подозреваемый также был задержан по подозрению в пособничестве контрабандисту.
Подозреваемые и конфискованное оружие были переданы израильской полиции для дальнейшего расследования.