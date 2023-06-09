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цахал
09.06.2023 13:24 Алина Груднева

ЦАХАЛ: не допустим попыток нарушения суверенитета

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о беспорядках на границе с Ливаном.

По данным ЦАХАЛа, участники беспорядков пытались разрушить забор безопасности и забрасывали солдат камнями.

"Это это силы ответили мерами по разгону протестов. ЦАХАЛ не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Государства Израиль", - резюмировали военные.

Как сообщалось ранее, беспорядки на границе с Ливаном вспыхнули днем, 9 июня. Мятежники пересекли "голубую линию".

Также уточнялось, что ливанские солдат нацелился из РПГ по танку ЦАХАЛа. Согласно сообщениям в ливанских СМИ, один из мятежников якобы получил ранение.
 

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