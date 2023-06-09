



ЦАХАЛ: не допустим попыток нарушения суверенитета

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о беспорядках на границе с Ливаном.



По данным ЦАХАЛа, участники беспорядков пытались разрушить забор безопасности и забрасывали солдат камнями.



"Это это силы ответили мерами по разгону протестов. ЦАХАЛ не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Государства Израиль", - резюмировали военные.



Как сообщалось ранее, беспорядки на границе с Ливаном вспыхнули днем, 9 июня. Мятежники пересекли "голубую линию".



Также уточнялось, что ливанские солдат нацелился из РПГ по танку ЦАХАЛа. Согласно сообщениям в ливанских СМИ, один из мятежников якобы получил ранение.

