



Бывший сотрудник службы безопасности Австрии задержан по подозрению в шпионаже

Бывший сотрудник австрийской внутренней разведки, предположительно связанный с беглым бывшим руководителем рухнувшей немецкой платежной компании Wirecard, был задержан по подозрению в шпионаже.



Эгисто Отт, бывший сотрудник ныне несуществующего Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT), был арестован вместе с другим человеком, сообщил представитель прокуратуры Вены.



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Пресс-секретарь отказался сообщить, в чем суть обвинений в шпионаже, выдвинутых против Отта, за исключением того, что они связаны со злоупотреблением служебным положением и наносят ущерб Австрии.



По сообщениям немецких и австрийских СМИ, Отт подозревается в передаче информации Яну Марсалеку, бывшему члену совета директоров немецкой платежной компании Wirecard, которая распалась в 2020 году. Марсалек, австриец, разыскивается немецкой полицией по обвинению в мошенничестве, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.



Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что Отт и еще один бывший австрийский сотрудник службы безопасности снабжали Марсалека секретными данными. Отт отверг эти обвинения в статье, опубликованной в этом месяце австрийской газетой Der Standard.



Суд в Мюнхене рассматривает дело бывших руководителей Wirecard с декабря 2022 года.

