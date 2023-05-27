



Было душно: Мужчина, открывший дверь самолета в полете, назвал свой мотив

Пассажир, открывший дверь самолета Asiana Airlines перед приземлением в аэропорту Южной Кореи, назвал правоохранителям свой мотив – он почувствовал удушье и хотел быстро выйти из самолета. Об этом пишет Yonhap.



Во время допроса мужчина отметил, что испытал сильный стресс после потери работы. Полиция требует ордер на арест за нарушение закона об авиационной безопасности.



В Южной Корее самолет авиакомпании Asiana Airlines шел на посадку, когда его дверь открыл мужчина. Из-за сильного ветра травмировались 12 человек, девять из них пришлось госпитализировать после успешного приземления.



Это произошло на высоте около 213 метров над землей, за несколько минут до посадки. На борту летели двести человек, в том числе 194 – пассажиры.