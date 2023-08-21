



Был закрыт сутки: Коллапс в Национальном центре судебной экспертизы

Национальный центр судебной медицины объявил 20 августа, что не будет принимать тела в течение 24 часов. Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, центр не может нормально функционировать из-за недостатка персонала и помещений. Руководство центра решило не принимать новые тела погибших как минимум сутки после того, как за выходные с пятницы по субботу было доставлено 21 тело, и только трое из шести врачей смогли проводить вскрытия. Количество тел также превысило количество доступных холодильных установок для их хранения.



Из-за вспышки насилия в арабском сообществе и всплеска палестинских террористических атак центр оказался перегруженным.



Центр в Яффо, известный в как “Абу-Кабир”, является единственным Институтом судебной медицины в Израиле. Там расследуются все случаи смерти по неестественным причинам. К ним относятся убийства, непредумышленные убийства, смерти, связанные с сексуальным насилием, и самоубийства. “Абу Кабир” готовит судебно-медицинские доказательства для судебных дел, а также предоставляет окончательные ответы о причине смерти семьям погибших.

"Абу Кабир" снова открылся 21 августа. Человек, ответивший на звонок журналистов, отказался обсуждать сообщение об отказе принимать новые трупы накануне и вместо этого направил вопросы в Минздрав.



Ведомство выступило с заявлением, в котором говорится: “Министерство здравоохранения знает об этом бремени и занимается им. Уже к сегодняшнему вечеру при необходимости можно будет принять больше тел”.



Два месяца назад в Кнессете прошла дискуссия по поводу нехватки врачей в “Абу-Кабире”. Были представлены статистические данные, указывающие на то, что в стране размером с Израиль должно быть от 50 до 100 судмедэкспертов. В европейских странах на одного судмедэксперта приходится от 30 000 до 100 000 жителей. В Израиле – один на каждые 1,5 миллиона.



“Абу-Кабир” также не может нормально функционировать из-за устаревших помещений и нехватки вспомогательного персонала, который в настоящее время состоит из одного фотографа, одного социального работника и пяти техников-патологов.



“Институт подходит для небольшого европейского городка, а не для страны размером с Израиль”, – говорит глава центра доктор Чен Кугель.