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Британец сознался в краже легендарного золотого унитаза
03.04.2024 12:10 Алина Груднева

Британец сознался в краже легендарного золотого унитаза

Британец Джеймс "Джимми" Шин из Веллингборо сознался в сговоре с целью кражи легендарного золотого унитаза из загородного дома в Оксфордшире.

По данным The Guardian, речь идет о местечке, где родился Уинстон Черчилль. 

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Целью воров был золотой унитаз, стоимость которого оценивается в 6 миллионов долларов. Это произведение искусства создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Из-за неудачного демонтажа унитаза было повреждено здание 18 века. Также произошло подтопление.

Шин уже отбывает 17-летний тюремный срок за махинации с банкоматами, кражу тракторов и ценных трофеев из Национального музея конного спорта в Ньюмаркете. Трое его соучастников не признали свою вину. Следующее заседание суда состоится 24 февраля 2025 года.

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