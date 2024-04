Британец сознался в краже легендарного золотого унитаза

Британец Джеймс "Джимми" Шин из Веллингборо сознался в сговоре с целью кражи легендарного золотого унитаза из загородного дома в Оксфордшире.



По данным The Guardian, речь идет о местечке, где родился Уинстон Черчилль.



Целью воров был золотой унитаз, стоимость которого оценивается в 6 миллионов долларов. Это произведение искусства создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Из-за неудачного демонтажа унитаза было повреждено здание 18 века. Также произошло подтопление.



Шин уже отбывает 17-летний тюремный срок за махинации с банкоматами, кражу тракторов и ценных трофеев из Национального музея конного спорта в Ньюмаркете. Трое его соучастников не признали свою вину. Следующее заседание суда состоится 24 февраля 2025 года.

