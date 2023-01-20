



Бразилия установила рекорд по вырубке лесов за прошлый год

За прошлый год Бразилия вырубила более 10 тыс. кв. км лесов в Амазонии. Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Telesur со ссылкой на данные Амазонского института человека и окружающей среды (Imazon).



"Бразилия побила новый рекорд в 2022 году по вырубке лесов, потеряв 10537 кв. км леса. Это самые высокие показатели с 2008 года, когда институт начал собирать данные", - говорится в сообщении.



Представительница Imazon Бьянка Сантос выразила надежду, что это "последняя подобная запись, потому что новое правительство пообещало уделять первостепенное внимание защите Амазонии".



СМИ отмечает, что Бразилия за последние четыре года потеряла более 35 тыс. кв. км леса. Этот период совпадает с президентским термином Жаира Болсонару.