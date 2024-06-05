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Больницы в Лондоне подверглись кибератаке
05.06.2024 10:45 Алина Груднева

Больницы в Лондоне подверглись кибератаке

Несколько лондонских больниц подверглись кибератаке, из-за чего были отменены операции.

По данным информационного агентства AP, атаке хакеров подверглась фирма Synnovis, обслуживающая медицинские учреждения. 

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По словам гендиректора компании Марка Доллара, кибератака повлияла на все ИТ-системы, что привело к перебоям в работе многих патологоанатомических служб.

Больше всего пострадал сфера переливания крови в Королевском колледже и больничных фондах Гая и Святого Томаса. Атака была совершена при помощи программы-вымогателя.

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