



Больницы в Лондоне подверглись кибератаке

Несколько лондонских больниц подверглись кибератаке, из-за чего были отменены операции.



По данным информационного агентства AP, атаке хакеров подверглась фирма Synnovis, обслуживающая медицинские учреждения.



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По словам гендиректора компании Марка Доллара, кибератака повлияла на все ИТ-системы, что привело к перебоям в работе многих патологоанатомических служб.



Больше всего пострадал сфера переливания крови в Королевском колледже и больничных фондах Гая и Святого Томаса. Атака была совершена при помощи программы-вымогателя.