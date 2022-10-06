



Бойня в Таиланде: экс-полицейский расстрелял детей

На севере Таиланда бывший офицер полиции устроил жестокую бойню в Центре развития детей. Согласно информации BBC, преступник расстрелял детей и взрослых.



Сообщается, что в результате нападения погиб как минимум 31 человек, среди которых 24 ребенка. Преступник находился в бегах и, возможно, совершил самоубийство.



В полиции рассказали, что 34-летний нападавший Панья Камраб раньше работал в полиции, но был уволен из-за обвинения в продаже наркотиков. Он был в розыске.



Предполагается, что во время нападения преступник был в состоянии наркотического опьянения. Бойня произошла во время тихого часа. Вооруженный мужчина ворвался в помещение после обеда, застрелил нескольких работников детсада, в том числе воспитательницу, которая была беременной.



"Он был на заседании суда в Нонг-Буа-Ламфе за несколько часов до ухода в детскую комнату и открыл огонь, пока дети спали", – рассказал генерал-майор Центрального бюро расследований Тайланда Джирапоб Пуридет.



Есть информация, что после атаки детского сада преступник вернулся домой, убил свою жену и ребенка, и совершил суицид.