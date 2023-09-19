



Бои в Нагорном Карабахе: новые данные о пострадавших

В результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли пять человек.



Об этом сообщила пресс-служба минздрава Карабаха.



"В медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек - мирные жители", - сообщили в ведомстве.



А тем временем, министерство иностранных дел Турции отметило, что Азербайджан вынужден принимать те меры, которые считает необходимыми, на своей территории.



Ранее в минобороны Азербайджана предупредили, что операция будет проводиться до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не покинут Карабах.

