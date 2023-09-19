Бои в Нагорном Карабахе: новые данные о пострадавших
В результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли пять человек.
Об этом сообщила пресс-служба минздрава Карабаха.
"В медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек - мирные жители", - сообщили в ведомстве.
А тем временем, министерство иностранных дел Турции отметило, что Азербайджан вынужден принимать те меры, которые считает необходимыми, на своей территории.
Ранее в минобороны Азербайджана предупредили, что операция будет проводиться до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не покинут Карабах.