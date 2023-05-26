



Бельгия и Иран достигли соглашения об обмене пленными

Бельгия и Иран при посредничестве Омана достигли соглашения об обмене заключенными.



Согласно сообщениям в СМИ, бельгийский гумработник Оливия Вандекстель и офицер иранской разведки Асдулла Асади будут освобождены.



Вандекстель был арестован в Тегеране и осужден за шпионаж около полутора лет назад. Его приговорили к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью.



За два года до этого Асади был арестован, благодаря данным Моссада, в Бельгии. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в намерении привести в действие взрывное устройство на митинге иранской оппозиционной организации в изгнании во Франции.



