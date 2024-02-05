Новости » Происшествия
Беларусь стянула к границе с Украиной спецназ
05.02.2024 05:35 Алина Груднева

Беларусь стянула к границе с Украиной спецназ

Беларусь перебросила к границе с Украиной силы специального назначения.

Такое заявление сделал замкомандира бригады сил специальных операций республики Вадим Бобилевич.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы - на южном направлении. Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой", - сказал он.

По словам Бобилевича, военные готовы к выполнению "любой задачи".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы