



Беларусь стянула к границе с Украиной спецназ

Беларусь перебросила к границе с Украиной силы специального назначения.



Такое заявление сделал замкомандира бригады сил специальных операций республики Вадим Бобилевич.



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"Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы - на южном направлении. Мы обеспечены всем необходимым вооружением и техникой", - сказал он.



По словам Бобилевича, военные готовы к выполнению "любой задачи".