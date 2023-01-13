



Автокатастрофа недалеко от Бейт-Гилеля: две жертвы, еще трое ранены

Серьезная авария произошла сегодня ночью недалеко от Бейт-Гиллеля в Галилее: двое 18-летних молодых людей погибли, трое других получили серьезные травмы в результате столкновения двух автомобилей.



Одна из машин была практически раздавлена. Двое ее пассажиров погибли, а третий получил множественные травмы и в критическом состоянии был эвакуирован в больницу.



Из второго автомобиля были извлечены мужчина и женщина в возрасте 20 лет. Пара также была доставлена в больницу в стабильном состоянии средней тяжести.