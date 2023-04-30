



Австралийский турист бегал нагишом и устроил пьяный дебош в Индонезии

23-летний Бодхи Мани Рисби-Джонс из Австралии, был арестован в четверг на острове Симелуэ у побережья Суматры в Индонезии.



Рисби-Джонс пробежал обнаженным через деревню недалеко от курорта Лантик Мунбич, преследуя и избивая местных жителей. Также он ранил местного рыбака Эди Рона, толкнув его мотоцикл, проезжающий мимо. В результате рыбак получил перелом, и медики наложили ему 50 хирургических швов и гипс. Жена Рона сообщила о хулигане в полицию, и жители пригрозили сжечь курорт после дебоша.



“Всем, кого я обидел, я приношу свои извинения, пожалуйста, простите меня”, – сказал Рисби-Джонс в заявлении, опубликованном его семьей.



Он также извинился за то, что “поставил в неловкое положение” австралийскую нацию, и выразил желание извиниться перед супругой Рона.

“Я был не в себе и чувствовал себя почти одержимым”, – объяснил дебошир.



Провинция Аче регулируется исламистской правовой структурой, которая отличается от гражданских кодексов, регулирующих большую часть Индонезии. Приговоры по законам шариата в Аче могут включать и публичную порку за пьянство или прелюбодеяние.



Ожидается, что Рисби-Джонс предстанет перед судом на следующей неделе, и ему может грозить до пяти лет лишения свободы и 40 ударов плетью, если он будет признан виновным.