



Атака на базу в Ираке: есть раненые среди американцев

В результате обстрела американской авиабазы Айн аль-Асад в Ираке есть пострадавшие среди персонала.



По предварительным данным, американцы получили легкие ранения.



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Кроме того, сотрудник иракских сил безопасности находится в тяжелом состоянии.



По словам источника, первые сообщения указывают на то, что база была поражена баллистическими ракетами. В настоящее время проводится оценка ситуации.