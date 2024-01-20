Новости » Происшествия
Атака на базу в Ираке: есть раненые среди американцев
20.01.2024 18:35 Алина Груднева

Атака на базу в Ираке: есть раненые среди американцев

В результате обстрела американской авиабазы Айн аль-Асад в Ираке есть пострадавшие среди персонала.

По предварительным данным, американцы получили легкие ранения. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Кроме того, сотрудник иракских сил безопасности находится в тяжелом состоянии.

По словам источника, первые сообщения указывают на то, что база была поражена баллистическими ракетами. В настоящее время проводится оценка ситуации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы