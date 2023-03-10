



Арестованы отец и брат тель-авивского террориста

Отец и брат Мотаза Хаваджи, палестинского террориста, устроившего стрельбу на улице Дизенгоф в Тель-Авиве в четверг вечером, были арестованы израильскими силами безопасности в деревне Наалин в Иудее и Самарии, сообщили израильские СМИ в пятницу утром.



Оба были переданы в ШАБАК для допроса.



Сообщается, что террорист Хаваджа был боевиком ХАМАСа, как и его отец.



В настоящее время неясно, знала ли семья Хаваджи о его намерении совершить теракт, в результате которого в Тель-Авиве были серьезно ранены люди.



Армейское радио сообщило, что израильские войска вошли в Наалин ночью в сопровождении бульдозеров и нанесли на карту дом Хаваджи, готовясь к тому, что он будет снесен.



Это последовало за призывами министра обороны Израиля Йоава Галанта к немедленному разрушению дома Хаваджи.



