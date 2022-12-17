



Amnesty International: Иран казнит еще два десятка протестующих

Организация Amnesty International сообщила в пятничном письме, что Иран намерен казнить еще 26 протестующих.



В письме, адресованном главе судебной системы Ирана, отмечается, что 11 протестующих уже приговорены к смертной казни, а 15 людям были выдвинуты аналогичные обвинения, по которым они могут быть приговорены к смертной казни.



"Всем 26 лицам было отказано в справедливом судебном разбирательстве, в том числе в праве на надлежащую защиту и доступ к адвокатам по своему выбору, на презумпцию невиновности, на молчание и на справедливое публичное судебное разбирательство", - говорится в письме организации.



По меньшей мере уже двое протестующих были казнены в Иране.