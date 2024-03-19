Новости » Происшествия
Американский дрон Reaper совершил аварийную посадку в Польше
19.03.2024 08:07 Алина Груднева

Американский дрон Reaper совершил аварийную посадку в Польше

Американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше.

По данным Генштаба ВС Польши, это произошло поздно вечером, 18 марта.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Беспилотник потерял связь с базой во время выполнения плановых тренировок возле города Мирославец. 
 
"Вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши. Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасной нежилой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводит военная полиция", - сказано в сообщении.
  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы