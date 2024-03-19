



Американский дрон Reaper совершил аварийную посадку в Польше

Американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше.



По данным Генштаба ВС Польши, это произошло поздно вечером, 18 марта.



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Беспилотник потерял связь с базой во время выполнения плановых тренировок возле города Мирославец.



"Вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши. Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасной нежилой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводит военная полиция", - сказано в сообщении.

