



Альпинист сорвался с высоты 600 метров и выжил

В Новой Зеландии альпинист чудом выжил после падения со склона горы с высоты 600 метров. Он получил лишь незначительные травмы, сообщает британская радиовещательная корпорация BBC.



Полиция сообщила, что мужчина упал с горы Таранаки на Северном острове. Его спасло весеннее потепление, из-за которого лед начал таять и стал похож на рыхлый снег. Инцидент произошел около полудня по местному времени в субботу 9 сентября.



В полиции заявили, что альпинисту "чрезвычайно повезло остаться в живых".



Расстояние, которое он пролетел, сопоставимо с высотой башни Абрадж аль-Бейт в Мекке в Саудовской Аравии – одной из самых высоких построек в мире. Или это равно высоте шести монументов "Родина-мать" в Киеве.



На поиски упавшего мужчины отправился один из членов группы, в которой он совершал восхождение на гору. К поискам также присоединился сотрудник службы спасения Таранаки, который в тот день оказался на склоне.



Гора Таранаки имеет репутацию одной из самых смертоносных гор в Новой Зеландии, согласно данным местного Совета по безопасности гор. В 2021 году двое альпинистов упали с того же места, с которого на выходных сорвался мужчина, и погибли.



История знает и другие случаи чудесного спасения упавших альпинистов, но ни один из них не падал с такой большой высоты. Так, в 2011 году Адам Поттер упал с высоты 300 метров с горы в Шотландии. Хотя он получил травмы, но остался в живых. Другой альпинист пережил падение с высоты 400 метров в Канаде, когда сорвался со склона горы Лефрой.