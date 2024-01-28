



"Активисты-экологи" облили супом стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в Лувре

Две протестующие из неправительственной организации, занимающейся вопросами климата и сельского хозяйства, облили супом пуленепробиваемое стекло, защищающее картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в Париже, требуя права на "здоровую и устойчивую пищу".



На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как две женщины с надписью "FOOD RIPOSTE" на футболках обливают супом стекло, защищающее шедевр Леонардо да Винчи, и проходят под барьером безопасности, чтобы приблизиться к картине.



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"Что важнее всего?" - кричали они. "Искусство или право на здоровую и экологически чистую пищу?"



"Наша сельскохозяйственная система больна. Наши фермеры умирают на работе", - добавили они.



Позже можно было видеть, как сотрудники Лувра ставят черные панели перед Моной Лизой и просят посетителей эвакуироваться из зала.



Группа Riposte Alimentaire ("Пищевая расправа") называет себя коллективом, выступающим за борьбу с изменением климата и устойчивое сельское хозяйство. На своем сайте группа заявила, что французское правительство нарушает свои обязательства по защите климата, и призвала создать аналог государственной системы здравоохранения Франции, чтобы обеспечить людям лучший доступ к продовольствию и одновременно обеспечить фермерам достойный доход.

