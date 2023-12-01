



Агентство аэрокосмических исследований Японии подверглось кибератаке

Компьютерная система Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA ) подверглась массированной кибератаке.



По данным информационного агентства, есть опасения в утечке персональных данных сотрудников и других лиц.



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В JAXA заверили, что сервер не был подключен к сетям управления ракетами и спутниками.



Он содержал более пяти тысяч файлов, среди которых была персональная информация о руководстве и сотрудниках. Масштабы ущерба устанавливаются.