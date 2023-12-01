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Агентство аэрокосмических исследований Японии подверглось кибератаке
01.12.2023 03:34 Алина Груднева

Агентство аэрокосмических исследований Японии подверглось кибератаке

Компьютерная система Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA ) подверглась массированной кибератаке. 

По данным информационного агентства, есть опасения в утечке персональных данных сотрудников и других лиц.

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В JAXA заверили, что сервер не был подключен к сетям управления ракетами и спутниками. 

Он содержал более пяти тысяч файлов, среди которых была персональная информация о руководстве и сотрудниках. Масштабы ущерба устанавливаются. 

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