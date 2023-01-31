



Афула: Бебиситтер устроила вечеринку наркотиков с младенцем

Полиция закрыла дело по жалобе жительницы Афулы, которая обнаружила, что девочка, которая приходила к ней домой и присматривала за ее малышом сыном - приглашала к себе друзей и употребляла наркотики у него на глазах. Девочка сама записывала подобные развлечения - и публиковала видео в социальных сетях.



"Мой сын подвергался психическому и эмоциональному насилию - это просто чистое зло", - написала мать на своей странице в Facebook. Только после того, как адвокат семьи подал апелляцию, полиция решила возобновить расследование.



Видеозаписи были распространены в социальных сетях и попали к той же женщине, которая пригласила девочку - так она узнала о случившемся и поспешила подать жалобу в полицию Афулы.



Мать написала, что девочки издевались над ее сыном психически, эмоционально и даже физически: "Девочка снимала видео и рассылала их по группам".



Видео и доказательства были доставлены следователям и, несмотря на это, полиция недавно решила закрыть дело и снять подозрения с бэбиситтера. Это решение возмутило членов семьи малыша, которые требуют привлечь к ответственности девушку, которая, по их словам, нанесла малышу тяжелые травмы. Семья приняла решение подать апелляцию на решение о закрытии дела.