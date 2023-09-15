Новости » Происшествия
Ад в Ливии: тела находят повсюду
15.09.2023 15:09 Алина Груднева

Ад в Ливии: тела находят повсюду

В Ливии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после чудовищного наводнения, из-за которого погибли более 11 тысяч человек.

По данным информационного агентства AP, поисковые отряды прочесывают улицы, разрушенные здания и ищут тела в море после прорыва двух плотин в Дерне.

"Тела повсюду: внутри домов, на улицах, в море. Куда бы вы ни пошли, вы найдете мертвых мужчин, женщин и детей. Погибли целые семьи", - рассказал сотрудник гуманитарной организации Эмад аль-Фалах.

Многие пытались спастись от подступающих потоков воды на крышах многоквартирных домов. По словам местного учителя, он видел, как людей буквально смывало.

"Они кричали: "Помогите, помогите!" Это было похоже на голливудский фильм ужасов", - вспомнил учитель.

По словам одного из выживших местных жителей, который присоединился к операции, тела пришлось складывать прямо во дворе больницы, после чего их отправляли для захоронения в братских могилах на единственном нетронутом кладбище Дерны. "Ситуация неописуемая", - отметил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы