



Ад в Ливии: тела находят повсюду

В Ливии продолжается масштабная поисково-спасательная операция после чудовищного наводнения, из-за которого погибли более 11 тысяч человек.



По данным информационного агентства AP, поисковые отряды прочесывают улицы, разрушенные здания и ищут тела в море после прорыва двух плотин в Дерне.



"Тела повсюду: внутри домов, на улицах, в море. Куда бы вы ни пошли, вы найдете мертвых мужчин, женщин и детей. Погибли целые семьи", - рассказал сотрудник гуманитарной организации Эмад аль-Фалах.



Многие пытались спастись от подступающих потоков воды на крышах многоквартирных домов. По словам местного учителя, он видел, как людей буквально смывало.



"Они кричали: "Помогите, помогите!" Это было похоже на голливудский фильм ужасов", - вспомнил учитель.



По словам одного из выживших местных жителей, который присоединился к операции, тела пришлось складывать прямо во дворе больницы, после чего их отправляли для захоронения в братских могилах на единственном нетронутом кладбище Дерны. "Ситуация неописуемая", - отметил он.