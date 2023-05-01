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40-летний рабочий погиб в результате опрокидывания крана в Тель-Авиве
01.05.2023 12:55 Евгения Маркова

40-летний рабочий погиб в результате опрокидывания крана в Тель-Авиве

Рабочий в возрасте 40 лет погиб сегодня, в понедельник, в результате опрокидывания подъемного крана на улице Рейнс в Тель-Авиве. Автокран перевернулся и задел электрические провода.

Мужчина оказался в ловушке внутри кабины крана с оголенными электрическими проводами вокруг него. Сотрудники электрокомпании, прибывшие на место происшествия, отключили электричество, чтобы можно было достать пострадавшего. Вызванная на стройку бригада MDA констатировала смерть рабочего на месте.
 

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