



35 кг “добра”: Туристка из РФ в Турции пыталась вывезти из отеля полотенца и еду

Сотрудники пятизвездочного отеля в курортной Анталии поймали российскую туристку, пытавшуюся незаметно вывести разные предметы из отеля. Россиянка хотела украсть не только полотенца, но и еду со “шведского стола”, которой набила огромные пакеты.



Наглость и масштаб украденного шокировали персонал, вес "награбленного" россиянкой гостиничного добра составлял более 35 кг.



Афера открылась случайно – горничная пришла убирать номер, но на месте обнаружила целый фасовочный состав, сообщило турецкое издание T24. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как изумленные сотрудники гостиницы вытягивают из чемоданов женщины впечатляющий ассортимент товаров. Среди них упакованные яблоки, абрикосы и инжир.



Кроме того, россиянка набила пакеты полотенцами, упаковками пакетированного чая, безалкогольными напитками и шампунем. Часть предметов была аккуратно уложена в сумки, другая лежала в гостиничном номере в очереди на фасовку. Шокированные масштабом деятельности представители гостиницы изъяли запасы из чемоданов отдыхающей.



Видео быстро стало вирусным и привлекло более 2 млн зрителей. Пользователи размещали комментарии и шутливые мемы об изобретательности и амбициях этой туристки: “Голодной не останется”, “Хорошо съездила в отпуск, даже заработала”. А другие даже предложили россиянке работу в качестве перевозчика для последующих отпусков.