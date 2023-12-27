



33 моряка "пропали без вести" после взрыва на БДК "Новочеркасск"

33 человека - это весьма условная цифра, но пока что ровно столько считаются “пропавшими без вести” после ошеломляющей атаки ВСУ на БДК "Новочеркасск" в порту аннексированной Феодосии.



Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеграм-канал Astra.



Как уже и сообщалось ранее, на момент взрыва на корабле находилось 77 моряков. К этому часу известно, что кроме 33 пропавших, 19 человек получили серьезные ранения.



Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал только об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях в результате атаки в порту. Погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина.

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На месте атаки были найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow, сообщают российские паблики.

