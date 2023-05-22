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12 человек пострадали в результате автобусной аварии в Хайфе
22.05.2023 15:18 Ирина Демьянова

12 человек пострадали в результате автобусной аварии в Хайфе

12 человек пострадали в результате того, что автобус не справился с управлением и врезался в стену в Хайфе.

Согласно сообщениям в СМИ, водитель автобуса и еще одна пассажирка около 40 лет получили травмы средней степени тяжести, еще десять пассажиров получили легкие ранения. 

Медики эвакуировали пострадавших в местные больницы. По данным полиции, водитель, по всей видимости, не справился с управлением автобусом.

Ведется расследование аварии. 

 

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