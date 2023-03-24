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11 членов арабо-израильского клана обвиняются в отмывании денег и вымогательстве
24.03.2023 12:37 Наталья Богинская

11 членов арабо-израильского клана обвиняются в отмывании денег и вымогательстве

Государственная прокуратура предъявила обвинения 11 высокопоставленным членам преступной организации Абу Латифа, сообщили израильские СМИ в пятницу утром.

Обвиняемым были предъявлены обвинения в управлении преступной организацией, отмывании денег и вымогательстве. 

Организация Абу Латиф, которая в основном действовала на севере Израиля, стала объектом февральского полицейского рейда, в ходе которого было раскрыто уклонение от уплаты налогов на миллиарды шекелей, получившее название “расследование черных миллиардов”.
 

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