



11 членов арабо-израильского клана обвиняются в отмывании денег и вымогательстве

Государственная прокуратура предъявила обвинения 11 высокопоставленным членам преступной организации Абу Латифа, сообщили израильские СМИ в пятницу утром.



Обвиняемым были предъявлены обвинения в управлении преступной организацией, отмывании денег и вымогательстве.



Организация Абу Латиф, которая в основном действовала на севере Израиля, стала объектом февральского полицейского рейда, в ходе которого было раскрыто уклонение от уплаты налогов на миллиарды шекелей, получившее название “расследование черных миллиардов”.

