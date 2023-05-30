



10 агентов спецслужб Израиля на перевернувшемся в озере Маджоре корабле

Итальянская газета "La Repubblica" сообщила, что 18 из 20 выживших после катастрофы туристического корабля на итальянском озере Маджоре являются агентами разведки, либо в настоящее время, либо в прошлом.



Также сообщается, что десять из выживших - израильтяне, которые были срочно возвращены в Израиль на военном самолете.



Выжившие агенты итальянской разведки также были вывезены из отделений больниц, куда они были эвакуированы после катастрофы, чтобы "не оставлять следов".



Вчера МИД Израиля подтвердил, что в результате катастрофы погиб отставной сотрудник сил безопасности, данные о котором запрещены к публикации.