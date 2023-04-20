



Записан дуэт двух культовых израильских певцов с помощью ИИ

Два популярных израильских певца – “Мадонна Востока” Офра Хаза и “король музыки мизрахи” Зоар Аргов объединились для новой песни в честь 75-летия своей страны. Их совместный видеоклип с песней “Here Forever” был создан ко Дню Независимости Израиля с использованием искусственного интеллекта, сфабриковавшего реалистичное исполнение сингла, написанного спустя много лет после смерти эстрадных звезд. В клипе сингла используются архивные кадры певцов, создающие впечатление, что они поют песню вместе.



Душевный дуэт об ушедшем прошлом Израиля завоевал популярность среди израильских слушателей. Видео набрало 200 000 просмотров с момента запуска на прошлой неделе, а песня заняла 16-е место среди самых популярных в Израиле в музыкальном приложении Shazam.



Однако, некоторые израильтяне задаются вопросом, почему Аргов, умерший в тюрьме во время предъявления ему очередного обвинения в изнасиловании, должен стать центральным элементом празднования Дня независимости Израиля. Также люди, близкие к артистам, раскритиковали песню.



“Эта песня не похожа на тон ее божественного голоса”, – говорит бывший менеджер Хазы Бецалель Алони. “Офра завоевала популярность благодаря своему артистизму, и ничего из этого не отражено в этом произведении”.



После проведения опроса, чтобы выяснить, какие художники лучше всего представляют Израиль, подавляющее большинство проголосовало за Хазу и Аргова.



По мнению создателей, этот трек – “песня о любви для нации ,которая демонстрирует не только на израильскую стойкость, но и на технологические инновации, сделавшие сингл возможным, и вложившие новые слова в уста Аргова и Хазы спустя долгое время после их смерти”.



“Я навсегда останусь здесь, я скучал по тебе”, – поется в песне. “Даже если ты этого не видишь, мы здесь навсегда”.