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Все вы на бабочку поэтиного сердца!
20.10.2022 14:05 MIGnews.com

Все вы на бабочку поэтиного сердца!

27 октября в АНУ — Музее еврейского народа случится седьмой показ вечер киноклуба «Своими глазами».

​​​​​​Октябрьский показ посвящён 105-летию одной из самых масштабных трагедий 20 века — Революции 1917 года. Её главным певцом советская пропаганда называла Владимира Маяковского. Режиссёр Александр Шейн собрал блестящую группу для долгой работы — получился фильм «ВМаяковский», который режиссёр впервые представит в Израиле.

 
В аннотации к фильму можно прочесть: Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем)...
 
Но это не просто фильм, картина находится между жанрами, между видами искусства:
 
«ВМаяковского» обычным фильмом не назовешь. Точнее, так: фильм, который можно увидеть в кинозале, — одна из инкарнаций амбициозного визуального проекта, к которому сам режиссёр применяет слово «архив». (журнал «Искусство кино»)
 
Предпремьера на биеннале современного искусства в Швейцарии, премьера — в Третьяковской галерее: Арт-эксперимент, видеоперформанс, художественное исследование — все эти определения подходят к работе Александра Шейна «ВМаяковский» куда больше, чем стандартное «фильм». (газета «Известия»)
 
Его (режиссёра Александра Шейна) Маяковский — взрыв сверхновой; ярчайший свет, который пронзает время и пространство; поэт как явление, избавленное от мишуры времени, необходимых примет достоверности. (журнал «Сеанс»)
 
Не стоит, однако думать, что этот смелый эксперимент оказался обласкан зрителями:
«ВМаяковский» шокирует новаторством формы и банальностью, если не пошлостью смыслов. («КоммерсантЪ»)
 
Команда блестящих артистов (Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Юрий Колокольников, Михаил Ефремов...) поведёт нас через запутанный лабиринт к самой сути Революции — поэту Владимиру Маяковскому, но обнаружим ли мы его в финале?
19.00 – сбор и комплиментарный бокал вина
19.15 – вступительное слово и кинопросмотр
21.15 – открытое обсуждение с режиссёром проведёт Рома Либеров.
 
27 октября, АНУ – музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.
 
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