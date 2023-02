Rolling Stones запишут альбом с Полом Маккартни и Ринго Старром

Слухи о новом сотрудничестве между The Rolling Stones и двумя оставшимися в живых участниками The Beatles похоже скоро может превратиться в реальность. Согласно последним сообщениям, The Rolling Stones заручились поддержкой Пола Маккартни и Ринго Старра для записи нового альбома, который еще не анонсирован.



По данным Variety, несколько источников подтвердили это пока еще необъявленное сотрудничество для нового альбома группы под руководством Мика Джаггера, продюсером которого является Эндрю Уотт. Сообщается, что Маккартни записал басовые партии для нового проекта. И если новости об участии Маккартни, кажется, более обоснованными, подробности о привлечении к проекту Старра остаются двусмысленными.



Отмечается, что во время вопросов и ответов, размещенных на официальном сайте Маккартни, «Битлз» подробно рассказал о своих планах на 2023 год: “ Я начал работать с этим продюсером по имени Эндрю Уотт, и он очень интересный — мы немного повеселились… Помимо этого, у меня нет ничего масштабного в планах… на данный момент!”



Согласно сообщению Variety, запись нового альбома недавно проходила в Лос-Анджелесе и производственный процесс близок к этапу микширования. Это будет первое за многие десятилетия сотрудничество двух тяжеловесов британского рок-н-ролла.