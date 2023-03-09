



Ноа Кирел на “Евровидении-2023” исполнит песню “Unicorn”

После долгого ожидания в среду вечером вышла новая песня Ноа Кирел “Unicorn” . Кирел, которая будет представлять Израиль на “Евровидении-2023” в Ливерпуле, Англия, исполнит новую песню на конкурсе. Песня была создана Кирел в тандеме с музыкальным продюсером Яноном Яхалом, который спродюсировал хиты “Золотой мальчик” Надава Геджа и “Пекер либи” Эден Елены. Музыкант Май Сепадиа и автор песен Дорон Медли, написавшие сингл “Toy”, с которой Нетта Барзилай, победила на “Евровидении” в 2018 году, также участвовали в создании новейшей песни Кирел.



“Unicorn” был представлена ​​на торжественном открытии в отеле Dan Eilat.



“В этой песне так много смыслов”, – говорит Кирел. ”После пандемии жизнь набирает скорость, и все происходит стремительно, и вы должны знать, как справляться с изменениями в очень быстром темпе. Мы выбрали очень сильного персонажа из европейской мифологии”.



“Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, что существует только в сказках или фантазиях”, – считает певица.



В октябре организатор конкурса “Европейский вещательный союз” объявил, что в “Евровидении” в этом году примут участие только 37 стран – самое низкое число конкурсантов с 2014 года, что увеличивает шансы Кирел на выход в финал. Представительница Израиля появится в первом полуфинале “Евровидения” во вторник, 9 мая, вместе с 14 другими участниками.



Франк Дитер Фрайлинг, председатель Исполнительного комитета конкурса, в прошлом месяце направил премьер-министру Нетаньяху письмо, в котором намекнул, что, если Ноа Кирел выиграет в этом году, права Израиля на проведение “Евровидения” в следующем году могут оказаться под угрозой из-за новых действий правительства.

