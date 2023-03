Мировые звезды шоу-бизнеса выступят на концерте в поддержку Украины

В Великобритании на стадионе Уэмбли 24 июня мировые знаменитости выступят на благотворительном концерте в поддержку Украины. Об этом сообщает The Sun.



Известно, что данное мероприятие будет транслироваться по всему миру и станет мощным месседжем российскому диктатору Владимиру Путину.



В частности, среди приглашенных артистов есть: Пол Маккартни, Адель, Ноэль Галлахер, Пинк, U2, The Rolling Stones, The Killers и Florence and the Machine.



"Это будет огромный, действительно лайн-ап и в глобальном масштабе. Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана дата и забронирован стадион Уэмбли. Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Конечно, за такой относительно короткий срок у многих звезд будут предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине", - рассказал инсайдер