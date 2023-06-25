



Иерусалимский кинофестиваль представил программу фильмов

Иерусалимский кинофестиваль, который будет проходить с 13 по 23 июля в “Синематеке” Иерусалима и других местах города, представил свою линейку израильских фильмов. На фестивале будут представлены ленты как опытных режиссеров, так и новичков.



В этом году впервые будет вручено несколько новых призов, в том числе приз за ансамбль в конкурсе полнометражных фильмов, который достанется фильму с наиболее впечатляющим актерским составом. Также впервые будет вручена премия Анат Фархи за актерское мастерство.



В конкурсе для израильских полнометражных фильмов в этом году участвуют девять новых лент. Самые известные фигуры израильской киноиндустрии представят свои последние фильмы на фестивале этого года. Среди них:

Довер Кошашвили, чей последний фильм “Великаны с острова Пасхи” рассказывает о двух параллельных историях любви, в ролях Гаври Банай и Мария Ованова.

Эйтан Грин покажет ленту “Моя дочь, моя любовь” о пожилом вдовце, который воссоединяется со своей дочерью в Париже. Звезды фильма Грина – Сассон Габай и Сиван Леви.

Дэвид Волах представит первый полнометражный фильм “Даниэль Ауэрбах” – взгляд на режиссера, ведущего хронику его собственной жизни, в главных ролях – режиссер Глория Бесс и Лихи Корновски.

Матан Яир выступит с лентой “Его собственная комната” о подростке, борющемся с распадом своей семьи, в главной роли Дрор Керен.

Асаф Сабан снял фильм “Делегация” о группе израильских старшеклассников, отправившихся в концлагеря в Польше. В фильме снимались Эзра Даган, Наоми Харари и Йоав Бавли, мировая премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале.

В драме Шалома Хагера “Под тенью солнца” рассказывается история эфиопского мужчины, освобожденного из тюрьмы за убийство своей жены, который намеревается найти своего сына и загладить свою вину. В ролях Эмос Айено, Нетсанет Меконен и Ханох Вубе.

Эхаб Тарабие дебютирует с полнометражным фильмом “Вкус яблок красный”, в котором Макрам Хури играет шейха в деревне друзов на Голанских высотах, чей брат вернулся почти через 50 лет после исчезновения, что вызвало конфликт. В нем также снимаются Тарик Копти, Руба Блал и Сохиэль Хадад.

В фильме Мааяна Риппа “Другая вдова” рассказывается история театральной портнихи, которая изо всех сил оплакивает смерть своего возлюбленного, в главных ролях Дана Ивги и Аня Букштейн.

“Prisoner X”, новый фильм известного режиссера Хиллы Медалии, о заключенном, который покончил жизнь самоубийством и оказался агентом Моссада.

“Дом в Кирьят-Шмоне” Лизы Перец и Руби Эльмале рассказывает об ужасной террористической атаке, в результате которой в Кирьят-Шмоне в 1974 году погибли 16 человек.

“Шпионская семья” Рафаэля Балулу рассказывает о египетской семье, которая шпионила в пользу Израиля, и о цене, которую они заплатили.

“Возвращение с другой планеты” Ассафа Лапида рассказывает о жизни писателя-затворника и выжившего в концлагерях, написавшего бестселлер “Дом кукол” о сексуальном рабстве во время Холокоста.

На “Бриллиантовом конкурсе” израильских документальных фильмов будут представлены восемь очень разных фильмов. Среди них будет:В рамках фестиваля также пройдут конкурсы короткометражных фильмов, фильмов старшеклассников и короткометражных видео.В этом году Израильский киноархив, находящийся под эгидой Иерусалимской синематеки, восстановил в цифровом виде фильм “Удивительная благодать” (1992) покойного режиссера Амоса Гутмана, в котором рассказывается история отношений между двумя геями, один из них ВИЧ-инфицирован. Лента будет показана на фестивале.Фестиваль откроется показом фильма Гая Натива “Голда”, в котором Хелен Миррен играет единственную женщину-премьер-министра Израиля, 13 июля в амфитеатре у бассейна Султана.На фестивале будет представлено более 200 фильмов из 45 стран мира.