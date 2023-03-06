



Алика Смехова: "Учусь жить одним днем"

В Израиль с двумя камерными концертами приезжает замечательная актриса и певица Алика Смехова. Приезжает, чтобы на сцене отметить свой день рождения.



Как вы обычно отмечаете дни рождения? Это важный для вас праздник?



Конечно, с годами день рождения перестает быть таким важным и волнующим праздником, как раньше. Хочется спрятаться, не акцентировать на нем внимание. Так как я росла в Советском Союзе, меня особо не баловали в детстве праздниками, поэтому в юности, когда я обрела какие-то возможности, я с удовольствием отмечала дни рождения в ресторанах: с цыганами, за большим столом, с обязательными угощениями. Я считаю, что если приглашаешь гостей, то надо их обязательно хорошо угостить, развлечь. Так периодически и было по жизни. Последний яркий день рождения, который я отпраздновала, был юбилейный. Отметила я 50-летие в центральном доме литераторов большим концертом, с последующим банкетом. Запоминающимся был день рождения пару лет назад, в ресторане «Бабель». Я не хотела ничего отмечать, но мои прекрасные друзья сняли целый ресторан, где мы все под замечательную музыку и одесскую еду отпраздновали мой день рождения.



Каким был самый прекрасный ваш день рождения? И как вы будете отмечать этот праздник в этом году?



Самый прекрасный, видимо, будет в ближайшем будущем, как раз тот, который я отмечу концертами в Израиле. Первый концерт, как раз в сам день рождения, пройдет в прекрасном ресторане с таким названием, которое, видимо, сделает закладку на дальнейшую мою жизнь – в ресторане «Baba Yaga». Я вообще характерная артистка, и с удовольствием бы сыграла когда-нибудь Бабу Ягу.

На самом деле я очень люблю Израиль, и счастлива, что в свой день рождения окажусь на земле обетованной, в кругу своей семьи, со своими детьми, с папой, друзьями, людьми, близкими мне по духу.

Я уверена, что публика, которая придет на мои концерты, мне очень близка, умна, воспитана. Я ожидаю увидеть внимательного зрителя, и это самый большой подарок для меня. Как учил меня мой папа – артист должен свои дни рождения встречать на сцене, со своими зрителями, даря им свое творчество.



Камерные сольные концерты – особый жанр. Он новый для вас? Что ждет израильских зрителей?



Камерные сольные концерты – новый для меня этап, потому что раньше я все время выступала то с папой, то с разными командами. Правда, у меня есть своя камерная программа с замечательным гитаристом, исполнителем русских и цыганских романсов, лауреатом международных конкурсов, Романом Зорькиным, с которым я надеюсь вернуться в Израиль уже на следующие гастроли. Но в этот раз я выступаю сама, и думаю, что эта программа понравится зрителю, потому что в нее вошли романсы, новые, старые и любимые мною песни, что-то из прошлых альбомов, а также поэзия. Я буду читать стихи моей любимой Анны Андреевны Ахматовой, Лермонтова, Маяковского, и, естественно, буду что-то рассказывать. Жду всех на своих концертах.



Новый год жизни, новые планы?



Мы сегодня живем в таком мире, в такое время, когда очень сложно и глупо строить планы. Я вообще очень люблю планировать, я очень структурирована, у меня все записано, я люблю все знать заранее, и так далее. Но сегодня я изменилась, потому что изменилось все в мире. Планировать глупо и невозможно, мы зависим от внешних обстоятельств, и совершенно не знаем, что будет завтра, поэтому сейчас я живу просто сегодняшним днем. Я еще не очень хорошо это умею, но учусь. Видимо, это и есть мой план на новый год жизни. Жить одним сегодняшним днем.



Концерты Алики Смеховой «Любимые стихи и песни в юбилейной концертной программе» пройдут 27.03 в Тель-Авиве, в Wine Garden ресторана Baba Yaga и 15.04 в Нетании, в зале Бейт-Йоханан.



Билеты: https://biletru.co.il/events/alika-smehova-yubiley-v-izraile/



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