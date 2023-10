Жуткие кадры: в Израиле показали последствия атаки террористов в Негеве

Правительство Израиля показало миру новое видео с последствиями террористической атаки ХАМАСа на юг Израиля.



"Представьте, что это ваш дом. Представьте, что это ваш район. Представьте, что это ваши соседи, семья и друзья", - сказано в описании.



По данным правительства, последствия атаки в западном Негеве снимались на видео с БПЛА. В этом месте мужчины, женщины и дети были зверски убиты террористами, которые прорвались на территорию Израиля 7 октября.

Imagine this was your home. Imagine this was your neighborhood. Imagine these were your neighbors, family, and friends.



The UAV video filmed by the @GPOIsrael documents the magnitude of the destruction in the western Negev communities whose residents - men, women and children -… pic.twitter.com/sD56nyHKCB