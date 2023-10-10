



Женщина-наблюдатель на границе с Газой: камеры были уничтожены снайперами и РПГ



Наблюдатель ЦАХАЛа на границе с Газой поделилась тем, что произошло роковым утром 7 октября.



Она загрузила в социальную сеть пост, в котором рассказала о случившемся: "Я встала на смену в 4 часа утра, смену, которая оказалась кошмарной. Я никогда в жизни не думала, что увижу такое на наблюдательном посту, я сделала все, что могла".



"Они застали нас врасплох, и мы не были к этому готовы, половина личного состава была дома во время Суккота и Шаббата, никакой разведывательной информации о нападении не было", - добавила она.



"Я ухаживала за ранеными, в то время как террористы ходили по моей базе, по моему второму дому и убивали моих подруг", - продолжила наблюдательница. "Я готовилась к этому моменту два года, но ничто не готовит тебя к моменту истины. Безумный шум, кровь повсюду. 16 часов взаперти в маленьком лазарет с кучей надежд и молитв. Мы все боролись, как могли".



Другой наблюдатель обвинила ЦАХАЛ в колоссальном провале. "Девушки, которые сидят там, предотвращают и срывают вторжения и события, о которых вы не слышали, в этот раз это оказались не в их власти. Они сделали все, что могли", - написала она.



Далее она добавила, что "даже самый лучший и талантливый наблюдатель не может справиться с ситуацией после того, как снайперы выстрелили в его камеру, или он объявляет о контакте, а ответа нет. 18-летние девушки ухаживали за своими ранеными товарищами, более восьми часов прятались от террористов, которые бродили по их базе и убивали их лучших друзей из батальонов. Это событие произошло не из-за тех кто работал на камерах, камеры были уничтожены из РПГ".

