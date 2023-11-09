



Зариф: “Россия получила наибольшую выгоду от войны в Газе”

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммаджавад Зариф говорит, что Россия получила наибольшую выгоду от недавнего конфликта в Газе.



“Большую выгоду от этой операции, безусловно, получила Россия”, — заявил Зариф на встрече, посвященной обсуждению проблемы “Палестины” с точки зрения международного права. Затем он коснулся предположений о том, что битва в Газе является опосредованной войной.



“Я считаю, что картина, которую некоторые люди рисуют о ХАМАСе как о доверенном лице, неверна ни с юридической, ни с политической точки зрения”, — объяснил бывший высокопоставленный дипломат.



Он подчеркнул, что Иран заранее не знал о плане ХАМАСа атаковать Израиль 7 октября. Об этом пишет Iran Front Page.



“Причина, по которой Иран заранее не знал о нападении ХАМАСа на Израиль, заключается в том, что они (ХАМАС) выполняют свою работу самостоятельно. Причина, по которой мы и Насралла не знали об операции, заключается в том, что войска ХАМАС независимы”, — пояснил Зариф.



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“Я считаю, что любой, кто начал войну с 1917 года, не одержал победу, за исключением двух операций США в Гранаде и Панаме. Я считаю, что война потеряла свою эффективность”, — добавил он.

