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Заложница: меня похитили мирные жители Газы и продали ХАМАСу
11.04.2024 11:29 MIGnews.com

Заложница: меня похитили мирные жители Газы и продали ХАМАСу

42-летняя медсестра Нили Маргалит рассказала французскому журналу Le Point, что вооруженные люди, ворвавшиеся утром в ее дом в кибуце Нир-Оз и похитившие ее в Газу, не были связаны с какой-либо террористической организацией.

Нападавшие разгромили ее дом, пока она пряталась. Когда ее обнаружили, они посадили ее на тележку для гольфа и накрыли белой простыней, пока везли в Газу.

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"Они договорились с ХАМАСом, чтобы продать меня", - говорит она о своих похитителях. "Когда им заплатили, меня отвели прямо в туннель".

По ее словам, ее и еще одиннадцать заложников держали вместе в маленькой комнате и давали небольшие порции хлеба и риса, чтобы выжить.

Маргалит была освобождена в рамках сделки по освобождению заложников в конце ноября, после более чем 50 дней пребывания в плену.

На следующий день после освобождения Маргалит узнала, что 7 октября террористы ХАМАСа убили ее отца.
 

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