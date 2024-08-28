



Захарова спрогнозировала "неконтролируемую" эскалацию на Ближнем Востоке



Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала напряженность на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление она сделала в комментарии РИА Новости.



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"Ближний Восток подошел к опасной черте, угрожающей дальнейшей неконтролируемой эскалацией, вплоть до большой войны", - сказала она.



По словам Захаровой, что главной причиной эскалации является "неурегулированность" конфликта между Израилем и палестинцами и наращивание американских сил. Также она обвинила международное сообщество в неспособности "остановить кровопролитие" в Газе.