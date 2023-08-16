



Япония выделяет 1 миллион долларов на восстановление Дженина

Правительство Японии во вторник выделило чрезвычайную помощь в размере 1 млн долларов лагерю беженцев Дженин, сообщило информационное агентство Палестинской автономии WAFA .



В заявлении министерства иностранных дел Японии говорится: "Благодаря этой безвозмездной помощи Япония будет оказывать гуманитарную помощь в таких областях, как санитария, здравоохранение и реагирование на неразорвавшиеся боеприпасы через БАПОР."



Объединенные Арабские Эмираты ранее обязались выделить 15 миллионов долларов на восстановление лагеря беженцев Дженин. Деньги также будут выделены БАПОР на восстановление поврежденных домов и предприятий, а также на услуги агентства.





