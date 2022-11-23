



Взрывы в Иерусалиме: возможная связь с ISIS



Военный корреспондент портала ynet Рон Бен Ишай опубликовал материал о возможной связи террористических атак в Иерусалиме с подпольными группами ISIS.



Ни одна организация или группа пока не взяла на себя ответственность за два теракта, совершенных сегодня утром в Иерусалиме. Пресс-секретарь ХАМАС в Газе действительно поздравил их, но из формулировки не следует, что ХАМАС знал о нападении заранее или что его люди осуществили его.





Вероятно, теракты были совершены организованной ячейкой, которая хорошо спланировала свои действия.



В мае этого года в Восточном Иерусалиме были арестованы пять арабских жителей, которых ШАБАК идентифицировал как планировавших серию терактов в Израиле, в основном в Иерусалиме. Еще одна ячейка была недавно арестована в Нацерете, где обвиняемые заявили, что планировали, среди прочего, взорвать арабскую школу, руководство которой планировало проводить среди учеников уроки сексуального воспитания.



Они поддерживали контакты с ISIS.



Способ действий нападавших также типичен для ISIS - два взрыва взрывчатки в людных местах, с коротким промежутком времени между ними. ХАМАС и "Исламский джихад" в последние годы направляют атаки в основном против сил безопасности или сотрудников служб безопасности.



Заряды в сумках, которые были активированы дистанционно, типичны для боевиков ISIS, действовавших в Европе и на Ближнем Востоке. Возможно также, что они стремились нанести ущерб местам компактного проживания религиозных евреев-ортодоксов, что может намекать на религиозно-исламский характер их мотивации.

