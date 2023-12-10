



Высокопоставленный представитель ХАМАСа: "кучка сумасшедших во главе с Синваром"

Бывший министр связи в правительстве ХАМАС в секторе Газа Юсуф Альманси резко раскритиковал ХАМАС и его лидера Яхью Синвара во время расследования ШАБАКа.



По его словам: “Это группа сумасшедших, лидером которой является Синвар. Они разрушили Газу и отбросили ее на 200 лет назад. Люди в Газе говорят, что Синвар и его банда уничтожили нас, и мы должны избавиться от них. Я не видел никого, кто бы поддерживал Синвара, он никому не нравится. Есть люди, которые день и ночь молятся, чтобы Бог освободил нас от него. У него мания величия, он чувствует себя выше всех и действует только так, как думает”.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Говоря о резне, произошедшей 7 октября, заявил, что эта “ересь - противоположность религии ислама”.





