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ВВС Иордании сбросили на парашютах срочную медицинскую помощь в Газу
06.11.2023 08:11 MIGnews.com

ВВС Иордании сбросили на парашютах срочную медицинскую помощь в Газу

 
В понедельник, 6 ноября ВВС Иордании доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Об этом сообщается в аккаунте социальной сети X короля Иордании и в государственных СМИ.

На Газу сброшены контейнеры с гуманитарной помощью на парашютах.

Король Абдалла заявил, что Иордания всегда будет поддерживать ПА: "Наши бесстрашные ВВС в полночь доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Это наш долг - помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе. Мы всегда будем рядом с нашими палестинскими братьями".
 
 

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