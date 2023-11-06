ВВС Иордании сбросили на парашютах срочную медицинскую помощь в Газу

ВВС Иордании сбросили на парашютах срочную медицинскую помощь в ГазуВ понедельник, 6 ноября ВВС Иордании доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Об этом сообщается в аккаунте социальной сети X короля Иордании и в государственных СМИ.
На Газу сброшены контейнеры с гуманитарной помощью на парашютах.
Король Абдалла заявил, что Иордания всегда будет поддерживать ПА: "Наши бесстрашные ВВС в полночь доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Это наш долг - помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе. Мы всегда будем рядом с нашими палестинскими братьями".