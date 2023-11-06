



ВВС Иордании сбросили на парашютах срочную медицинскую помощь в Газу

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

В понедельник, 6 ноября ВВС Иордании доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Об этом сообщается в аккаунте социальной сети X короля Иордании и в государственных СМИ.На Газу сброшены контейнеры с гуманитарной помощью на парашютах.Король Абдалла заявил, что Иордания всегда будет поддерживать ПА: "Наши бесстрашные ВВС в полночь доставили срочную медицинскую помощь в иорданский полевой госпиталь в Газе. Это наш долг - помочь нашим братьям и сестрам, пострадавшим в войне в Газе. Мы всегда будем рядом с нашими палестинскими братьями".