Второй авиаудар по Сирии за месяц: выпущены ракеты по Дамаску, Алеппо и Латакии
Сирийские СМИ утверждают, что рано утром в среду Израиль нанес авиаудары по нескольким целям в Сирии, в том числе по столице Дамаску, международному аэропорту Алеппо и району Латакии.
По данным Управления гражданской авиации Сирии, после инцидента аэропорт был закрыт.
По сообщениям сирийских СМИ, системы ПВО были активированы после пуска четырех ракет с запада.
Авиатака стала вторым ударом по Сирии в этом месяце.
Две недели назад Израиль якобы нанес удар по международному аэропорту Алеппо , в результате чего несколько человек погибли, а аэропорт был временно выведен из строя из-за структурных повреждений.
Предполагаемое нападение, как полагается, было направлено на связанную с Ираном группу ополченцев.