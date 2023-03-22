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Второй авиаудар по Сирии за месяц: выпущены ракеты по Дамаску, Алеппо и Латакии
22.03.2023 08:14 Ирина Демьянова

Второй авиаудар по Сирии за месяц: выпущены ракеты по Дамаску, Алеппо и Латакии

Сирийские СМИ утверждают, что рано утром в среду Израиль нанес авиаудары по нескольким целям в Сирии, в том числе по столице Дамаску, международному аэропорту Алеппо и району Латакии.

По данным Управления гражданской авиации Сирии, после инцидента аэропорт был закрыт.

По сообщениям сирийских СМИ, системы ПВО были активированы после пуска четырех ракет с запада.

Авиатака стала вторым ударом по Сирии в этом месяце.

Две недели назад Израиль якобы нанес удар по международному аэропорту Алеппо , в результате чего несколько человек погибли, а аэропорт был временно выведен из строя из-за структурных повреждений.

Предполагаемое нападение, как полагается, было направлено на связанную с Ираном группу ополченцев.

 

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