



Во время вторжения убиты 1218 израильтян, в цифру 1400 могли быть включить убийц

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Яир Шарки опубликовал сенсационную новость.



По его информации, на настоящий момент насчитывается 1 218 израильтян, убитых в результате террористического вторжения 7 октября.



Еще 28 израильтян числятся пропавшими без вести.



Не исключено, что в цифру 1 400, которую на протяжении нескольких недель приводят израильские СМИ, включены тела убитых террористов - до того, как они были идентифицированы как таковые.

