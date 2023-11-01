Новости » Арабо-израильский конфликт
Во время вторжения убиты 1218 израильтян, в цифру 1400 могли быть включить убийц
01.11.2023 21:16 Аркадий Бочаровский

Во время вторжения убиты 1218 израильтян, в цифру 1400 могли быть включить убийц

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Яир Шарки опубликовал сенсационную новость.

По его информации, на настоящий момент насчитывается 1 218 израильтян, убитых в результате террористического вторжения 7 октября.

Еще 28 израильтян числятся пропавшими без вести.

Не исключено, что в цифру 1 400, которую на протяжении нескольких недель приводят израильские СМИ, включены тела убитых террористов - до того, как они были идентифицированы как таковые.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы